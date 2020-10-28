مبعوث الرئيس الإيراني في باكو بحثا عن السلام الإقليمي

وصل عباس عراقجي، المبعوث الخاص للرئيس الإيراني، إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، لطرح مبادرة إيرانية لحل الأزمة في إقليم قره باغ، المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

ووصل عراقجي باكو ضمن جولة إقليمية، تشمل كذلك، موسكو ويريفان وأنقرة.

وقال عراقجي للتلفزيون الإيراني لدى وصوله باكو، إن خطة إيران للحل تشمل عدة مراحل، وتهدف إلى "التوصل إلى سلام دائم، ووقف النزاع، وإنهاء احتلال الأراضي الأذربيجانية".

وأكد عراقجي أن "مسألة إنهاء احتلال أراضي جمهورية أذربيجان عنصر مهم في المبادرة الإيرانية المقترحة" ، وأضاف: "حقوق الأقليات والحقوق الإنسانية أساس آخر لهذه الخطة"، مؤكدا أنها تقوم كذلك على "وقف الصراع وبدء المحادثات بمساعدة الدول المؤثرة والمساعدين والضامنين للسلام".

وقال التلفزيون الإيراني إن عباس عراقجي سيلتقي بالمسؤولين الأذربيجانيين، بمن فيهم وزير الخارجية ونائبه ومساعد الرئيس، ونائب رئيس الوزراء، على أن يتوجه لاحقا، إلى موسكو ويريفان ثم أنقرة.

المصدر: RT