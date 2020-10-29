باكو تسلم عشرات الجثث لعسكريين أرمن إلى يريفان بوساطة روسية

أعلنت باكو، اليوم الخميس، أنها سلمت يريفان 30 جثة لجنود وضباط من الجيش الأرمني، بالإضافة إلى جثتين لمدنيين، مشيرة إلى أن ذلك تم بوساطة روسية.

وقال حكمت حاجييف، مساعد الرئيس الاذربيجاني، في تصريح صحفي، إن عملية التسليم تمت اليوم في منطقة غازاخ-توفوز.

بدورها صرحت وزارة الدفاع الأرمنية، أنه بفضل الجهود التي تبذلها روسيا، بات من الممكن تبادل جثث ضحايا المعارك.

وأفاد السكرتير الصحفي لوزير الدفاع الأرمني، شوشان ستيبانيان، أن الجانب الأرمني، ملتزم بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار وقف إطلاق النار لأهداف إنسانية، وأكد استعداد يرفان لتسليم جثث الجنود الأذربيجانيين، الذي سقطوا في المعارك في إقليم قره باغ.

المصدر: نوفوستي