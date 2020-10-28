باشينيان يوضح مسألة وجود قوات روسية على حدود قره باغ

أكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان انتشار قوات روسية على الحدود بين أرمينيا وجمهورية قره باغ، مشيرا إلى أن ذلك أمر عادي.

وقال باشينيان في حديث لوكالة EFE الإسبانية، تعليقا على الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود جنود روس على حدود قره باغ، إن "هذا الأمر ليس فيه أي خبر".

وتابع قائلا، إن "حراس الحدود الروس منتشرون على حدود أرمينيا مع تركيا وإيران، وهم كانوا هناك دائما. والآن في ظل التطورات الأخيرة انتشر حرس الحدود الروسي على الحدود في جنوب شرقي وجنوب غربي أرمينيا وليس في ذلك أي شيء جديد".

يذكر أن قوات حرس الحدود الروسية ترابط في أرمينيا بموجب اتفاقية ثنائية بين البلدين، ويبلغ قوامها نحو 4.5 ألف شخص، كما تستضيف أرمينيا قاعدة عسكرية روسية في غيومري.

المصدر: نوفوستي