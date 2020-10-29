واشنطن: لا نرى حلا تقنيا لمسألة امتلاك أنقرة منظومة "إس-400"

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون العسكرية والسياسية، كلارك كوبر، إنه لا وجود لحل تقني لمسألة امتلاك تركيا منظومة صواريخ "إس-400" الروسية، وعلى أنقرة عدم تشغيل هذه المنظومة.

وأوضح كوبر في تصريح صحفي، إن الولايات المتحدة وتركيا بحثتا هذه المسألة العام الماضي، مضيفا: "نحن لم نتوصل إلى تسوية (للخلافات) معهم (الأتراك)".

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأمريكي، أنه "تم اقتراح عدد من الخيارات المناسبة لتركيا، التي تأخذ بعين الاعتبار متطلبات أنقرة في ضمان دفاعها الجوي"، مشيرا إلى أنه "لا ينكر أي شخص في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الحاجة إلى تلبية متطلبات الدفاع الجوي. وما لم تلبه (أنقرة) هو (طلب الولايات المتحدة) بعدم استخدام إس-400، وهو ما دفعنا إلى استثناء تركيا بشكل جماعي من برنامج (إنتاج الجيل الخامس الأمريكي من المقاتلة) F-35 ".

وخلص كوبر إلى أنه "من أجل التوصل إلى حل، وإزالة التناقضات، فإنه يتعين على الأتراك المبادرة باتخاذ إجراءات، أي عدم تفعيل منظومة إس -400". ورفض توضيح ما ستفعله السلطات الأمريكية بعد تشغيل منظومة الدفاع الجوي "إس-400".

وبعدما دانت الولايات المتحدة قيام تركيا باختبار منظومة "إس-400" الروسية الأسبوع الماضي، قالت أنقرة إنه "بدلا من إدلاء التصريحات عن إمكانية تدهور العلاقات، فإن ما نتوقعه من أصدقائنا وحلفائنا، هو التركيز على مناقشة الحلول البديلة التي قدمناها حتى الآن، والتدابير التقنية المعقولة الإضافية التي يمكن اتخاذها إن وجدت".

المصدر: وكالات