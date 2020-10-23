أردوغان: اختبارات منظومة "إس-400" جرت بالفعل وموقف الولايات المتحدة لا يهمنا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أجرت بالفعل اختبارات لمنظومة صواريخ "إس-400" التي تم شراؤها من روسيا، وأن "موقف واشنطن بهذا الخصوص لا يهمنا".

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وقال أردوغان للصحفيين اليوم الجمعة: "المعلومات حول الاختبارات صحيحة. موقف الولايات المتحدة بهذا الصدد لا لا يهمنا، ولن نستأذنها".

وتابع: "اليونان لديها منظومة "إس-300" (روسية الصنع) وهي تستخدمها بالفعل، فهل سألت أمريكا الجانب اليوناني عن ذلك؟ كلا"، مؤكدا أن اختبارات "إس-400" وغيرها من أنواع الأسلحة لدى تركيا ستستمر.

وقال الرئيس التركي: "وجود سلاح روسي (إس-400) لدينا بالتحديد هو ما يزعج البعض، لكننا مصممون على موقفنا".

وفي وقت سابق، دانت الولايات المتحدة بشدة تشغيل تركيا منظومات "إس-400"، محذرة من "تداعيات محتملة وخيمة" لهذا الإجراء التركي بالنسبة للعلاقات الأمنية بين البلدين، باعتباره "متناقضا مع مسؤوليات تركيا كحليف في إطار الناتو وشريك استراتيجي للولايات المتحدة".

المصدر: وكالات