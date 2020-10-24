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الدفاع التركية ترد على إدانة البنتاغون اختبار أنقرة "إس – 400" الروسية

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الدفاع التركية ترد على إدانة البنتاغون اختبار أنقرة
Sputnik
منظومات "إس-400" الروسية
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ردت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت على إدانة "البنتاغون" لاختبار أنقرة منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "إس-400" روسية الصنع.

وقالت المتحدثة الإعلامية باسم الدفاع التركية المقدم ناددة شبنم آق طوب: "في ما يتعلق بمنظومة "إس- 400"، فبدلا من إدلاء التصريحات عن إمكانية تدهور العلاقات، فإن ما نتوقعه من أصدقائنا وحلفائنا، هو التركيز على مناقشة الحلول البديلة التي قدمناها حتى الآن، والتدابير التقنية المعقولة الإضافية التي يمكن اتخاذها إن وجدت".

وأضافت: "أن اختبار "إس- 400" كان جزءا من العملية الطبيعية في إطار تحضيرات المنظومة طويلة المدى".

وتابعت: "الادعاء بأن تركيا تتصرف بما يتعارض مع التزامات حلف شمال الأطلسي، لا ينسجم مع المنطق، رغم أن تركيا تفي بمسؤولياتها داخل الحلف بالكامل، بالتزامن مع مكافحتها المتواصلة لجملة من الأخطار في منطقة جغرافية واسعة".

وشددت على أن "هدف تركيا ليس التنغيص على أحد، وإنما ضمان سلامة شعبها".

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة، إن "اختبارات منظومة "إس - 400" الصاروخية جرت بالفعل"، مؤكدا أن "موقف واشنطن لا يهم أنقرة".

ودانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بشدة اختبار تركيا "إس – 400"، مشيرة إلى معارضتها امتلاك تركيا للمنظومة الروسية.

وعقدت تركيا وروسيا اتفاقية لتزويد أنقرة بمنظومة الدفاع الجوي "إس - 400"، في أبريل 2017.

المصدر: "الأناضول"

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