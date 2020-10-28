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ترامب: ليس لدينا حرية صحافة ويجب إلغاء المادة 230

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ترامب: ليس لدينا حرية صحافة ويجب إلغاء المادة 230
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده لا تتمتع بحرية الصحافة وفيها قمع للحقيقة، مشددا على ضرورة إلغاء المادة 230 من قانون الاتصالات.

وكتب في تغريدة على "تويتر": "الولايات المتحدة ليس لديها حرية صحافة، لدينا فقط قمع للحقيقة، أو مجرد أخبار مزيفة".

وأضاف: "لقد تعلمت الكثير خلال الأسبوعين الماضيين حول مدى فساد وسائل الإعلام لدينا، والآن ربما تكون شركات التكنولوجيا الكبرى أسوأ".

وتابع: "يجب إلغاء المادة 230 من الدستور".

وتنص المادة 230 على حماية الشركات المشغلة لمواقع التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن أي شيء يتم نشره بواسطة طرف ثالث، حيث كانت الفكرة أن مثل هذه الحماية ضرورية لتشجيع ظهور أنواع جديدة من الاتصالات والخدمات في فجر عصر الإنترنت.

وأصدرت المادة عام 1996 كجزء من قانون يسمى "قانون آداب الاتصالات"، الذى كان يهدف في المقام الأول إلى الحد من المواد الإباحية على الإنترنت، وتم إلغاء معظم هذا القانون من قبل المحاكم باعتباره انتهاكا غير دستوري لحرية التعبير.

المصدر: "وكالات"

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