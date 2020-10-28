مشاحنات في اجتماع الشيوخ الأمريكي لإصلاح قانون الإنترنت

تحولت جلسة في مجلس الشيوخ الأمريكي عقدت لمناقشة إصلاح قانون الإنترنت ومحاسبة شركات مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مشادات سياسية بين الحضور.

وهاجم السناتور الجمهوري تيد كروز الرئيس التنفيذي لـ"تويتر" جاك دورسي، عقب قول الأخير، إن "شركته لا تؤثر في الانتخابات".

وقال كروز: "من انتخبك، بحق الجحيم، ووضعك لتكون مسؤولا عما يجب أن يسمح لوسائل الإعلام بتغطيته وما يسمح للشعب الأمريكي بأن يسمعه؟".

من جهته، قال السناتور الديمقراطي بريان شاتز، إنه "ليس لديه أسئلة ووصف جلسة الاستماع بأنها هراء.. هذا تنمر ويخدم أغراضا انتخابية".

ويشير مراقبون، إلى أن هناك انقسامات بين الأعضاء بشأن سبل محاسبة شركات التكنولوجيا العملاقة بموجب البند 230 في قانون الاتصالات، والذي يحمي الشركات من المسؤولية القانونية بشأن المحتوى الذي ينشره المستخدمون، لكنه يترك لها المجال لتشكيل سياساتها.

ووصف الرؤساء التنفيذيون لشركات "تويتر" و"فيسبوك" و"غوغل"، القانون بأنه ضروري لحماية "حرية التعبير" على الإنترنت.

المصدر: "رويترز"