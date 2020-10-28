علييف لمبعوث روحاني: سنحرر أراضينا من المحتلين

أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لمبعوث الرئيس الإيراني عباس عراقجي، استمرار الاشتباكات منذ أكثر من شهر بين باكو ويريفان في قره باغ، متعهدا "بتحرير أراضي بلاده من الاحتلال".

وقال علييف لدى استقباله عراقجي: "سنعمل على إرساء معايير القانون الدولي والعدالة التاريخية".

ووصف علييف أوضاع المناطق المحررة بأنها "مؤسفة جدا" مضيفا، أن "جميع المناطق السكنية والآثار التاريخية والأماكن الدينية ومنها المساجد قد دمرت تماما وجرت الإساءة لها".

وقال: "الأنشطة في مجال الإعمار قد بدأت والجزء من الحدود المشتركة بين أذربيجان وإيران سيكون حدود صداقة وأخوة كبقية أجزاء الحدود بين البلدين".

من جهته، أعلن عراقجي في وقت سابق، أنه سلم علييف مبادرة إيران لحل النزاع حول إقليم قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.

ومن المقرر أن يزور عراقجي أيضا روسيا وأرمينيا وتركيا لطرح مبادرة السلام الإيرانية المقترحة لحل النزاع في قره باغ، والتي تستند بالأساس إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بين الطرفين والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

المصدر: "وكالات إيرانية"