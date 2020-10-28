أقليات إيران تندد بتصريحات ماكرون المسيئة للرسول

ندد ممثلو الأقليات الدينية في مجلس الشورى الإيراني، بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة للإسلام والنبي محمد.

وجاء في بيان تلاه عضو الهيئة الرئاسية علي كريمي فيروزجائي: "الدين هو العنصر الأهم الذي يبلور الهويات ويمنحها المعنى في العالم الراهن، وتبعا لذلك فإن احترام الأديان خاصة الأنبياء يحظى بأهمية فائقة ولا يمكن غض النظر عنه لإمكانية العيش المشترك داخل المجتمعات وبين المجتمعات وفي ظروف العالم الراهنة".

وأضاف: "تفهم هذه الأمور من قبل قادة الدول والشعوب أمر بديهي، ولكن ما يحدث للأسف أن بعضهم أصبحوا مؤججين للنيران والعداوات".

وتابع: "تصريحات الرئيس الفرنسي غير المسؤولة والمسيئة لنبي الإسلام تعد من ضمن هذه التوجهات التي تروج عمليا بذريعة حرية التعبير لانفلات التعبير والعنف اللساني المؤدي بدوره إلى العنف الثقافي والسياسي".

وطالب قادة الدول، بأن "يبادروا إلى مراجعة أساسية لنهجهم واعتقاداتهم الخاطئة، إن كانوا يريدون السلام والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات".

المصدر: "فارس نيوز"