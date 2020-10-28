أردوغان يهدد بشن عملية عسكرية جديدة في سوريا ويوجه انتقادات لروسيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات عسكرية جديدة في سوريا، إذا لم تطبق الاتفاقات الخاصة بانسحاب الفصائل التي يعتبرها إرهابية من المناطق الحدودية.

وشدد أردوغان في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء على أن لدى تركيا الحق في "إخراج الإرهابيين متى أرادت" ما لم يتم الوفاء بالوعود الخاصة بإخراجهم من الخطوط التي حددتها أنقرة في سوريا.

ووجه الرئيس التركي انتقادات إلى روسيا بشأن الملف السوري، محملا إياها المسؤولية عن استهداف مركز تأهيل تابع لـ"الجيش الوطني السوري" المعارض المدعوم من أنقرة في إدلب.

ووصف أردوغان هذا الاستهداف بأنه "مؤشر على عدم دعم روسيا للسلام الدائم والاستقرار في المنطقة".

وحذر الرئيس التركي من تدخل أطراف أخرى في سوريا، قائلا: "ينبغي على الذين يلتفون للسيطرة على أراضي سوريا والذين يتخلفون عن مكافحة "داعش" أن يتخلوا عن هذه المسرحية".

المصدر: الأناضول