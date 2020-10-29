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ناشطون: تركيا تقصف مناطق انتشار قوات كردية شمالي سوريا

أخبار العالم العربي

ناشطون: تركيا تقصف مناطق انتشار قوات كردية شمالي سوريا
Reuters
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية جددت قصفها الصاروخي بعد منتصف ليل الأربعاء/ الخميس، على مواقع القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

كما أعلن أنه رصد سقوط قذائف صاروخية، أطلقتها قوات مجلس الباب العسكري على قرية شويحة بريف مدينة الباب شمال شرقي حلب.

وكان المرصد السوري (مقره بلندن) رصد مساء أمس، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين مجلس الباب العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور قريتي البوغاز والعمجي غربي ناحية العريمة بريف مدينة الباب شرقي حلب، تزامناً مع قصف من القواعد العسكرية التركية في ريف حلب يستهدف منطقة الاشتباكات.

المصدر: "المرصد السوري لحقوق الإنسان"

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