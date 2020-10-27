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إصابة قائد "جيش دفاع قره باغ"

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إصابة قائد
nkrmil.am
قيادات لـ"جيش دفاع قره باغ"
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وقع رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها أرايك اروتونيان اليوم الثلاثاء، مرسوما بإقالة وزير دفاع وقائد جيش الجمهورية الفريق جلال أروتونيان بسبب تعرضه لإصابة.

وأوضح الرئيس أن قائد الجيش أصيب بجروح قبل أيام خلال تواجده في أحد المواقع العسكرية، متمنيا له الشفاء العاجل.

وعين أروتونيان بمرسوم آخر ميكايل أرزومانيان وزيرا جديدا للدفاع وقائدا للجيش، ومنحه رتبة فريق.

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ويشهد إقليم قره باغ منذ شهر معارك شرسة بين القوات الأرمنية والأذربيجانية، لا تتوقف رغم إعلان الطرفين موافقتهما على أكثر من هدنة تم التوصل إليها برعاية خارجية.

المصدر: وكالات

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