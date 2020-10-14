رئيس "جمهورية قره باغ": هذه معركتنا الأخيرة والهروب من القتال خيانة

حث رئيس جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا، أرايك هاروتيونيان، سكان المنطقة المغتربين على العودة إليها والانضمام إلى القتال ضد قوات أذربيجان.

وشدد هاروتيونيان في رسالة بعث بها اليوم الأربعاء إلى أبناء قره باغ في الخارج على أن "وطنهم يحتاج إلى الدفاع أكثر من أي وقت مضى... ليس لديكم أي حق أخلاقي في ترك دياركم وقبور أجدادكم ومستقبل أطفالكم دون حماية".

Russian below Հատուկ կոչով դիմում եմ արցախահայ իմ զինապարտ և զենք բռնելու ունակ բոլոր այն հայրենակիցներին, ովքեր այս... Posted by Armenian unified infocenter/Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոն on Wednesday, October 14, 2020

ودعا كافة المغتربين القادرين على حمل السلاح إلى الاستعجال بالعودة إلى قره باغ والانضمام إلى القتال، مضيفا: "توفرت لدينا فرصة فريدة للحصول على دولة حرة ومستقلة وقد دفعنا ثمنا باهظا في هذا السبيل. هذه هي معركتنا الأخيرة وليس من حقنا الفرار منها، والهروب من القتال خيانة".

وتأتي هذه الدعوة على خلفية استمرار القتال بين القوات الأرمنية والأذربيجانية في قره باغ، على الرغم من إعلان هدنة إنسانية في المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: RT