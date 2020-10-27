أنقرة تطالب برلين بمحاسبة شرطة استخدموا العنف ضد مواطن تركي

شجبت وزارة الخارجية التركية تعرض مواطن تركي بمدينة كولونيا الألمانية لعنف الشرطة واستخدام القوة المفرط ضده، مطالبة باريس بمحاسبة المتورطين.

وذكر المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي في بيان له، أن "الشرطة الألمانية داهمت مرفقا تجاريا للمواطن التركي يوكسل أكر بمدينة كولونيا في إطار شكوى مقدمة ضده".

وأضاف: "الشرطة التي داهمت مكان العمل استخدمت العنف والقوة غير المتناسبة ضد المواطن التركي يوكسل أكر".

ووصف أقصوي حادثة المداهمة والعنف ضد مواطنه بـ"الأليم وغير المقبول" وأكد، أن تركيا تتابع القضية المقدمة من قبل المواطن لدى السلطات الألمانية .

وداهمت قوة شرطة تتألف من 6 عناصر، محطة لمعالجة النفايات الصلبة، يملكها المواطن التركي يوكسل أكر في كولونيا، إثر بلاغ عن مشاجرة وقعت بينه وبين عامل في المحطة.

وخلال المداهمة تعرض أكر للضرب المبرح، إلا أنه تقدم بشكوى لدى القضاء على المعاملة السيئة، بعد توثيق تلقيه ضربا مبرحا من عناصر الشرطة.

المصدر: "الأناضول"