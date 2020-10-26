كوشنر: على الأمريكيين السود أن يسعوا للنجاح

قال كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر يوم الاثنين، إنه من أجل أن تكون سياسات الرئيس دونالد ترامب أكثر فاعلية، يجب أن يتطلع الأمريكيون السود إلى النجاح.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" قال كوشنر: "رأينا شيئا واحدا في الكثير من مجتمع السود، ومعظمهم من الديمقراطيين، هو أن سياسات الرئيس ترامب هي السياسات التي يمكن أن تساعد الناس على التخلص من المشاكل التي يشكون منها. لكنه لا يستطيع أن يريدهم أن يكونوا ناجحين أكثر مما يريدون هم النجاح لأنفسهم".

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وأضاف: "ما نراه الآن في جميع أنحاء البلاد هو موجة كبيرة من الدعم في مجتمع السود لأنهم يدركون أن جميع الأشياء السيئة المختلفة التي قالتها وسائل الإعلام والديمقراطيون عن الرئيس ترامب ليست صحيحة"، مشيرا إلى أن "ترامب قد لا يقول دائما الأشياء الصحيحة، لكنه يفعل الأشياء الصحيحة. إنه يقول ما يدور في ذهنه".

وجاءت تعليقات كوشنر في أعقاب اجتماع في البيت الأبيض مع مغني الراب آيس كيوب حول السياسات التي ستجلب المزيد من الإنصاف للمجتمعات السوداء في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: "The Hill"