 
مباشر

إيفانكا ترامب وكوشنر يهددان برفع دعوى قضائية بسبب إعلانات في نيويورك

أخبار العالم

إيفانكا ترامب وكوشنر يهددان برفع دعوى قضائية بسبب إعلانات في نيويورك
twitter.com
لوحة إعلانات في نيويورك تربط إيفانكا وكوشنير بضحايا كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p0ha

هددت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر، بمقاضاة جمهوريين معارضين لترامب على نشر إعلانات في ساحة "تايمز سكوير" بنيويورك عن وفيات كورونا في البلاد.

ووجه المحامي مارك كاسويتز التهديد أمس الجمعة في رسالة إلى مشروع "لينكولن"، واصفا الإعلانات بأنها "كاذبة وخبيثة وتنطوي على التشهير، وهي تجريح شائن ومخز".

وقال: "إذا لم تتم إزالة هذه اللوحات الإعلانية على الفور، سنقاضيكم على ذلك مما سيكلفكم بلا شك تعويضات ضخمة وتأديبية".

من جهته، أجاب مشروع "لينكولن" بتدوينات منفصلة، قال فيها:‬‬ "مجانين!.. اللوحات الإعلانية ستبقى في مكانها".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا