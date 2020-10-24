إيفانكا ترامب وكوشنر يهددان برفع دعوى قضائية بسبب إعلانات في نيويورك

هددت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر، بمقاضاة جمهوريين معارضين لترامب على نشر إعلانات في ساحة "تايمز سكوير" بنيويورك عن وفيات كورونا في البلاد.

ووجه المحامي مارك كاسويتز التهديد أمس الجمعة في رسالة إلى مشروع "لينكولن"، واصفا الإعلانات بأنها "كاذبة وخبيثة وتنطوي على التشهير، وهي تجريح شائن ومخز".

وقال: "إذا لم تتم إزالة هذه اللوحات الإعلانية على الفور، سنقاضيكم على ذلك مما سيكلفكم بلا شك تعويضات ضخمة وتأديبية".

It’s a good morning in Times Square for Ivanka and Jared. pic.twitter.com/gbtiHq9NtK — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) October 22, 2020

من جهته، أجاب مشروع "لينكولن" بتدوينات منفصلة، قال فيها:‬‬ "مجانين!.. اللوحات الإعلانية ستبقى في مكانها".

المصدر: "رويترز"