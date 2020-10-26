الأمير هاري: نشأتي أبعدتني عن التحيز العنصري الأعمى

أكد الأمير البريطاني هاري، أنه استغرق سنوات قبل أن يدرك وجود التحيز العنصري الأعمى، وأنه أحس به عندما وضع نفسه موضع زوجته ميغان.

وجاءت تصريحات هاري خلال محادثة عن العنصرية مع باتريك هاتشينسون الناشط ذي الأصول الإفريقية الذي صورته "رويترز" وهو يحمل رجلا أبيض إلى بر الأمان خلال مشاجرة بين متظاهرين مناهضين للعنصرية وخصوم من اليمين المتطرف في لندن في يونيو الماضي.

وقال هاري: "لقد رأيتك ملاكا حارسا يحمي الجميع في المظاهرة، ولا يزال هناك عمل يتعين القيام به للتغلب على التمييز بجميع أنواعه".

وأضاف: "من المحزن أن الأمر استغرق مني سنوات عديدة لأدرك ذلك، خاصة بعد أن وضعت نفسي موضع زوجتي، فوالد ميغان أبيض البشرة وأمها أمريكية من أصل إفريقي".

وقال هاتشينسون (50 عاما)، وهو أب لأربعة أطفال: "إنه أمر محبط.. يجعلك تتساءل لماذا يجد الناس صعوبة بالغة في فهم ما نسعى إليه جميعا.. المساواة".

المصدر: "رويترز"