تشاووش أوغلو يستنكر تصاعد العداء للإسلام والأجانب في أوروبا

استنكر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، احتدام ظاهرة معاداة الإسلام والأجانب في أوروبا.

وكتب في تغريدة على "تويتر": "عندما قلنا الحقيقة في وجوههم، تعالت أصوات العنصريين البائسين في أوروبا مجددا، هم يسعون لتحقيق المكاسب بمعاداة الإسلام والأجانب".

وأضاف: "حان الوقت كي نقول كفى لسياسيي أوروبا المتعجرفين ذوي العقلية الفاشية".

When truth spoken to their faces Europe's loser racists showed up again. Trying to exploit Islamophobia and xenophobia. Time has come to stop Europe’s spoiled politicians with fascist mindset. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 25, 2020

من جهته، قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي عمر جليك، إن "تهجم الفاشيين في أوروبا على الرئيس رجب طيب أردوغان مدعاة افتخار، لأنهم يعادون كل من يناضل من أجل الإنسانية".

وجاءت هذه التصريحات ردا على نشر خيرت فيلدرز زعيم حزب "الحرية" الهولندي اليميني المتطرف، رسما كاريكاتوريا يستهدف الرئيس التركي.

من جهته، قال رجب طيب أردوغان في وقت سابق، تعليقا على الكاريكاتور: "الفاشية غير موجودة في قاموسنا، والعدالة الاجتماعية قائمة عندنا".

وأضاف: "لأننا نسلط الضوء على العنصرية في أوروبا ونقف إلى جانب المظلومين، يستهدفنا الذين يسخرون الديمقراطية لمصالحهم الشخصية".

المصدر: "الأناضول"