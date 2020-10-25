أردوغان يعلق على كاريكاتور استهدفه به نائب يميني هولندي

استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منشورا استفزازيا لنائب يميني بالبرلمان الهولندي، مشيرا إلى أن العنصرية صاعدة ومتفشية في أوروبا.

وقال أردوغان تعليقا على الكاريكاتور الذي نشره عبر "تويتر" زعيم حزب الحرية الهولندي غيرت فيلدرز: "الفاشية غير موجودة في قاموسنا، والعدالة الاجتماعية قائمة عندنا".

وأضاف الرئيس التركي في كلمة ألقاها خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم بولاية ملاطية اليوم الأحد: "لأننا نسلط الضوء على العنصرية في أوروبا ونقف إلى جانب المظلومين، يستهدفنا الذين يسخرون الديمقراطية لمصالحهم الشخصية".

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وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك، إن "تهجم الفاشيين في أوروبا" على الرئيس أردوغان، يعد مدعاة افتخار، "لأنهم يعادون كل من يناضل من أجل الإنسانية.

وعلى خلفية منشور فيلدرز، استنكر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أيضا ما وصفه بتصاعد ظاهرة "معاداة الإسلام والأجانب في أوروبا"، وكتب عبر "تويتر": "عندما قلنا الحقيقة في وجوههم، تعالت أصوات العنصرييين البائسين في أوروبا مجددا، إنهم يسعون لتحقيق مكاسب عبر معاداة الإسلام والأجانب".

وأضاف: "حان الوقت كي نقول كفى لسياسيي أوروبا المتعجرفين ذوي العقلية الفاشية".

من جانبه، علق فيلدرز على ردود الفعل التركية على منشوره بالقول: "الأتراك غاضبون لأنني وصفت أردوغان بالإرهابي. الحقيقة غير سارة في بعض الأحيان، لكنها ليست أقل صحة".

وفي وقت سابق، اتهم أردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل بالتهجم على الإسلام "بغية تصفية حسابات".

المصدر: RT + وسائل إعلام تركية