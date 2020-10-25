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بعد تمديد تركيا أعمال التنقيب شرق المتوسط.. اليونان تصدر إخطار "نافتكس" مضادا

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بعد تمديد تركيا أعمال التنقيب شرق المتوسط.. اليونان تصدر إخطار
Reuters Alkis Konstantinidis
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أصدرت اليونان اليوم الأحد إخطارا مضادا عبر نظام التكلس الملاحي البحري الدولي "نافتكس"، عقب إعلان تركيا عن تمديد فترة أعمال التنقيب في المياه المتنازع عليها بين البلدين شرق المتوسط.

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وشددت البحرية اليونانية، في الإخطار المضاد الذي أصدرته محطتها في مدينة إيراكليو بجزيرة كريت، على أن تركيا تنفذ أعمال التنقيب بشكل غير قانوني من منطقة تابعة للجرف القاري اليوناني، مشيرة إلى أن أنقرة غير مخولة بإصدار رسائل "نافتكس" في المنطقة.

وذكرت اليونان أن الإخطار التركي بشأن تمديد أعمال المسح السيزمي في المنطقة "غير مرخص به" وتم "إلغاؤه"، مطالبة البحارة بتجاهله.

ويأتي ذلك ردا على إعلان تركيا في ساعات متأخرة من يوم أمس عن تمديد مهمة السفن "أوروتش رئيس" و"أتامان" و"جنكيز خان" في منطقة تقع جنوبي جزيرة رودس اليونانية حتى الرابع من نوفمبر، وذلك بعد أن تم تمديد فترة مهامها قبل أيام حتى 27 أكتوبر.

المصدر: Greek City Times

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