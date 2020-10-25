للمرة الثانية خلال أيام.. تركيا تمدتركيا تمدد فترة التنقيب في مياه متنازع عليها بشرق المتوسط

أعلنت تركيا أنها قررت تمديد فترة عمليات المسح التي تجريها سفينتها "أوروتش رئيس" في منطقة متنازع عليها بشرق البحر الأبيض المتوسط حتى الرابع من نوفمبر.

وأشار إخطار صادر عن البحرية التركية في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت إلى أن السفينة "أوروتش رئيس" والسفينتين "أتامان" و"جنكيز خان" ستواصل العمل في منطقة تقع إلى الجنوب من جزيرة رودس اليونانية حتى الرابع من نوفمبر، وذلك بعد أن مددت أنقرة قبل أيام أعمال المسح في المنطقة حتى 27 أكتوبر، حسب إخطار سابق.

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وتركيا واليونان العضوان في حلف شمال الأطلسي على خلاف حول نطاق الجرف القاري لكل منهما وكذلك مطالب متداخلة بالأحقية في موارد النفط والغاز في شرق المتوسط.

ونشب النزاع في أغسطس عندما أرسلت تركيا السفينة "أوروتش رئيس" إلى مياه تطالب اليونان وقبرص بالأحقية فيها.

وسحبت أنقرة "أوروتش رئيس" الشهر الماضي لإفساح المجال أمام الدبلوماسية قبل قمة للاتحاد الأوروبي سعت قبرص خلالها لفرض عقوبات على تركيا، لكنها أعادت السفينة هذا الشهر مما أثار ردا غاضبا من اليونان وفرنسا وألمانيا.

وبعد القمة، قال الاتحاد إنه سيعاقب تركيا إذا واصلت عملياتها في المنطقة في خطوة اعتبرت أنقرة أنها ستزيد التوتر في العلاقات بينها وبين التكتل. وتقول تركيا إن عملياتها تجرى داخل الجرف القاري الخاص بها.

المصدر: "رويترز"