إيطاليا.. حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا وقيود أشد

سجلت إيطاليا يوم السبت حصيلة قياسية جديدة في إصابات كورونا بلغت 19644 حالة، في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة فرض قيود إضافية لاحتواء الوباء.

وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إنه يريد تجنب تكرار الإغلاق الشامل الذي ساعد في كبح المرض في وقت سابق من العام.

لكن عددا من المناطق فرضت حظر التجول خلال الليل ومن المتوقع أن تعلن الحكومة المزيد من الإجراءات قريبا.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، اشتبكت حشود في مدينة نابولي الجنوبية مع الشرطة احتجاجا على حظر التجول الليلي المفروض في منطقة كامبانيا.

المصدر: وكالات