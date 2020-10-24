الولايات المتحدة تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا منذ بداية الجائحة

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت لأول مرة منذ بداية الجائحة عتبة الـ80 ألفا.

وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الجمعة 83757 إصابة جديدة بالوباء، ما يعد أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة، مقابل 71671 إصابة الخميس.

وأشارت الجامعة إلى أن حصيلة ضحايا العدوى في الولايات المتحدة ارتفعت خلال يوم أمس بواقع 943 حالة وفاة جديدة مقابل 856 وفاة في اليوم السابق.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي التي سجلت في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة، حسب بيانات الجامعة، ثمانية ملايين و493 ألفا و747 إصابة منها 223 ألفا 995 حالة وفاة، أي أكبر حصيلة إصابات ووفيات على مستوى العالم.

المصدر: RT