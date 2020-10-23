وزير خارجية أرمينيا: نشر قوات لحفظ السلام في قره باغ قيد النقاش

أكد وزير الخارجية الأرمني زوغراب مناتساكانيان أن مسألة نشر قوات لحفظ السلام في منطقة النزاع بقره باغ قيد النقاش، وأنها من أهم المسائل التي يجب التركيز عليها.

وقال في أعقاب لقائه نظيره الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن يوم الجمعة، إن "قوات حفظ السلام هي المسألة التي يجب أن نركز جهودنا عليها، وعلينا إزالة المخاطر التي تحول دون وقف ثابت لإطلاق النار".

وأضاف: "هذه هي إحدى النقاط الحيوية لمناقشاتنا".

وأشار إلى أن القتال في قره باغ أسفر عن تهجير نحو 90 ألفا من السكان وتدمير أكثر من 8 آلاف من مواقع البنية التحتية، مضيفا أنه "يجب وقف ذلك".

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ورفض اتهامات أذربيجان لأرمينيا باستهداف مواقع البنية التحتية المدنية الأذربيجانية.

ووصف المباحثات التي أجراها في واشنطن بأنها كانت "بناءة جدا... سنواصل البحث عن طرق تحقيق الأهداف المهمة، وهي وقف إطلاق النار والعودة إلى الحل السلمي".

وأضاف أن "ما سمعناه من الجانب الأمريكي يشجعنا كثيرا"، مشيرا إلى أن الجهود الأمريكية تأتي ضمن العمل المشترك لموسكو وواشنطن وباريس، بصفتها رؤساء مجموعة مينسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

واستقبل وزير الخارجة الأمريكي مايك بومبيو يوم الجمعة وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان على حدة، لبحث التسوية في قره باغ الذي يشهد تصعيدا عسكريا منذ 27 سبتمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي