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لندن: نريد التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت

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لندن: نريد التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت
AFP
صورة أرشيفية
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أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، أن بلاده تريد التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن.

وقال المتحدث للصحفيين، ردا على سؤال عن المدة التي قد تستمر فيها المحادثات المكثفة الجديدة "لقد أوضحنا طوال الوقت أننا نريد التوصل إلى اتفاق... في أقرب وقت ممكن. هذا ما نواصل العمل من أجله".

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وكان وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل غوف، شدد في تصريح قبل أيام على أن المفاوضات بشأن اتفاق التجارة، بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، لن تستكمل إلا "إذا غير الاتحاد الأوروبي نهجه".

 المصدر: "رويترز"

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