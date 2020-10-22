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البنتاغون: الموافقة على صفقة سلاح محتملة مع تايوان بـ 1.8 مليار دولار

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البنتاغون: الموافقة على صفقة سلاح محتملة مع تايوان بـ 1.8 مليار دولار
Globallookpress AFLO
أنظمة HIMARS الصاروخية الأمريكية (صورة من الأرشيف)
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة سلاح محتملة مع تايوان بقيمة نحو 1.8 مليار دولار.

وتم إبلاغ الكونغرس رسميا، يوم الأربعاء، بالموافقة على الصفقة، التي تشمل بيع 11 راجمة صواريخ من نوع HIMARS من صنع شركة "لوكهيد مارتن" بقيمة 436 مليون دولار، و135 قطعة من أنظمة صواريخ "جو - أرض" من نوع SLAM-ER مع المعدات الخاصة بها من صنع شركة "بوينغ" بقيمة أكثر من مليار دولار، وكذلك معدات إلكترونية لمقاتلات "إف-16" لنقل البيانات بقيمة 367.2 مليون دولار.

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وكالة: قيمة الأسلحة الأمريكية التي ستباع لتايوان 5 مليارات دولار
وكالة: قيمة الأسلحة الأمريكية التي ستباع لتايوان 5 مليارات دولار

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت بأن الإدارة الأمريكية تعمل على تفعيل 5 صفقات لبيع أسلحة لتايوان بقيمة إجمالية نحو 5 مليارات دولار.

ويأتي ذلك في إطار مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغط على الصين التي تعتبر جزيرة تايوان جزءا من أراضيها، على الرغم من وجود حكومة مستقلة فيها منذ انتهاء الحرب الأهلية بين الشيوعيين والقوميين في الصين في أربعينات من القرن الماضي.

المصدر: رويترز

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