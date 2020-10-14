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وكالة: قيمة الأسلحة الأمريكية التي ستباع لتايوان 5 مليارات دولار

أخبار العالم

وكالة: قيمة الأسلحة الأمريكية التي ستباع لتايوان 5 مليارات دولار
Reuters
جيش تايوان- أرشيف
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أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر لها، بأن قيمة الأسلحة الحديثة، التي تخطط الولايات المتحدة لإرسالها إلى تايوان، ستبلغ حوالي 5 مليارات دولار.

ووفقا لوكالة، أبلغ البيت الأبيض، الكونغرس الأمريكي يوم أمس بنوعين آخرين من الأسلحة التي تعتزم واشنطن تزويد تايوان بها: طائرات بدون طيار من طراز Taipei MQ-9، وأنظمة صواريخ ساحلية.

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في 12 أكتوبر، ذكرت "رويترز"، أن الإدارة الأمريكية، أبلغت الكونغرس بعزمها تزويد تايوان بثلاثة أنواع من الأسلحة الحديثة.

ونوهت بأن الحديث يدور عن راجمات صواريخ من طراز HIMARS، وصواريخ كروز SLAM-ER المحمولة جوا، بالإضافة إلى وحدات استشعار خارجية لمقاتلات F-16.

المصدر: تاس

 

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