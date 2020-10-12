في خطوة قد تغضب الصين.. البيت الأبيض يطلب موافقة الكونغرس على 3 صفقات أسلحة لتايوان

أكدت مصادر أمريكية مطلعة، أن البيت الأبيض يمضي قدما في إبرام 3 صفقات أسلحة متطورة لتايوان، وأرسل في الآونة الأخيرة إخطارا بشأن المبيعات إلى الكونغرس للحصول على موافقته.

وقالت المصادر، إن "رؤساء لجنتي العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب وصلتهم إخطارات بأن وزارة الخارجية الأمريكية التي تشرف على مبيعات السلاح للخارج، وافقت على 3 من الصفقات المزمعة.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية: "كسياسة عامة، لا تؤكد الولايات المتحدة الصفقات الدفاعية المقترحة أو عمليات النقل ولا تعلق عليها قبل إخطار الكونغرس رسميا بها".

وأشارت وكالة "رويترز" في سبتمبر الماضي، إلى أن "ما يصل إلى 7 أنظمة أسلحة رئيسية تشق طريقها في عملية التصدير الأمريكية مع تكثيف إدارة ترامب الضغوط على الصين".

ومن المرجح أن تثير الخطوة التي تأتي قبل الانتخابات الأمريكية غضب الصين وسط التوتر المحيط بتايوان.

المصدر: "رويترز"