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بولسونارو رافضا شراء لقاح صيني: الشعب البرازيلي لن يكون فأر تجارب

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بولسونارو رافضا شراء لقاح صيني: الشعب البرازيلي لن يكون فأر تجارب
Reuters
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
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فند الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، ما أعلنه وزير الصحة عن شراء 46 مليون جرعة من فيروس كورونا من الصين.

وقال بولسونارو عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به: "لن يكون الشعب البرازيلي فأر تجارب لأي شخص... اللقطة التي التقطتها شركة الأدوية الصينية Sinovac  لم تنته بعد من مرحلة الاختبار، وهو ما ينطبق على جميع اللقاحات المحتملة"، معلنا أن "قراري هو عدم شراء مثل هذا اللقاح".

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هذا وتحصي البرازيل أكثر من 153000 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. كما أكدت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية 5.2 مليون حالة إصابة بالمرض، وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم، بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: "usnews"

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