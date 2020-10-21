 
مباشر
عاجل
البرازيل تعلن وفاة متطوع في التجارب السريرية للقاح أسترازينيكا وأكسفورد

البرازيل تعلن وفاة متطوع في التجارب السريرية للقاح أسترازينيكا وأكسفورد

أخبار العالم

البرازيل تعلن وفاة متطوع في التجارب السريرية للقاح أسترازينيكا وأكسفورد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ozpg

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل يوم الأربعاء، عن وفاة متطوع في التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا تنتجه "أسترازينيكا وأكسفورد".

وأفادت هيئة الصحة البرازيلية Anvisa بأنها تلقت بيانات للتحقيق في الأمر.

وأكدت هيئة الصحة البرازيلية أن اختبار لقاح أسترازينيكا وأوكسفورد سيستمر بعد وفاة المتطوع.

من جهتها، قالت الجامعة الفيدرالية في ساو باولو، التي تساعد في تنسيق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في البرازيل، إن المتطوع كان برازيليا.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا