 
مباشر
عاجل
السيسي يدين أي تواجد أجنبي غير شرعي في سوريا

وفاة 9 أشخاص في كوريا الجنوبية بعد تلقيهم تطعيما ضد الإنفلونزا

أخبار العالم

وفاة 9 أشخاص في كوريا الجنوبية بعد تلقيهم تطعيما ضد الإنفلونزا
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ozko

قالت السلطات في كوريا الجنوبية إن 9 مواطنين توفوا منذ يوم الجمعة الماضي بعدما تلقوا تطعيما بالحقن ضد الإنفلونزا.

إقرأ المزيد
منظمة الصحة العالمية تعلن عدم فعالية عدد من الأدوية في علاج كورونا
منظمة الصحة العالمية تعلن عدم فعالية عدد من الأدوية في علاج كورونا

وأوضحت جونغ أون كيونغ مديرة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وفاة التسعة الذين تلقوا التطعيم، لكن الوكالة لا تجد سببا يدعوها للاشتباه في سلامة البرنامج.

إلا أن الحدث يجيء بعد تعليق برنامج التطعيم المجاني، الذي يشمل نحو 19 مليون نسمة لثلاثة أسابيع، إثر اكتشاف ترك حوالي 5 ملايين جرعة في درجة حرارة الغرفة في أثناء نقلها لمنشأة طبية، في حين كان ينبغي تجميدها.

وقالت السلطات إنه تم تطعيم 8.3 مليون شخص بلقاح الإنفلونزا المجاني منذ استئناف البرنامج في 13 أكتوبر، وإنه تم الإبلاغ عن حدوث آثار جانبية في حوالي 350 حالة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا