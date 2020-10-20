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ترامب يتحدث مجددا عن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

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ترامب يتحدث مجددا عن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان
Reuters CARLOS BARRIA
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جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين التأكيد على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال ترامب خلال كلمة له في إطار حملته الانتخابية بولاية أريزونا: "نحن ننسحب، والجميع ينسحبون وهم يعودون إلى الوطن".

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وكان ترامب قد كتب على "تويتر" في وقت سابق، أن العسكريين الأمريكيين يجب أن يعودوا إلى الولايات المتحدة بحلول عيد الميلاد 25 ديسمبر.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها تعتزم إبقاء 4 آلاف من عسكرييها في أفغانستان، لكن مستشار ترامب للأمن القومي، روبرت أوبراين صرح في أكتوبر الجاري بأن عددهم يجب أن يتقلص إلى حد 2.5 ألف عسكري.

المصدر: نوفوستي

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