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ترامب: غالبية قواتنا في أفغانستان يجب أن تعود إلى الوطن قبل عيد الميلاد

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ترامب: غالبية قواتنا في أفغانستان يجب أن تعود إلى الوطن قبل عيد الميلاد
Reuters
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن غالبية قوات بلاده المتبقية في أفغانستان يجب أن ترجع إلى الوطن قبل حلول عيد الميلاد.

وكتب ترامب عبر حسابه في "تويتر" الأربعاء: "يجب أن يبقى لدينا عدد قليل من رجالنا ونسائنا الشجعان الذين يخدمون في أفغانستان بحلول عيد الميلاد!".

وقبل إعلان ترامب، قال مستشاره للأمن القومي، روبرت أوبراين، إن الولايات المتحدة ستخفض عدد جنودها في أفغانستان إلى 2500 فرد بحلول بداية العام 2021.

ومنذ يوليو الماضي، قلصت واشنطن عدد عسكرييها في أفغانستان إلى 4 آلاف فرد.

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المصدر: RT + وكالات  

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