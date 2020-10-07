واشنطن: سنخفض عدد قواتنا في أفغانستان إلى 2500

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، روبرت أوبراين، إن الولايات المتحدة ستخفض عدد جنودها في أفغانستان إلى 2500 فرد بحلول بداية العام المقبل.

وقال أوبراين، الأربعاء: "عندما تولى الرئيس ترامب مهام منصبه، كان هناك أكثر من 10000 جندي أمريكي في أفغانستان. واليوم يوجد أقل من 5000 جندي وسيصل العدد إلى 2500 بحلول مطلع العام المقبل".

وقد وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان"، في نهاية فبراير الماضي، اتفاق سلام، التزم بموجبه الجانب الأمريكي بسحب قواته من أفغانستان في غضون 14 شهرا من توقيع الصفقة.

وفي يوليو الماضي أعلن البنتاغون عن اكتمال المرحلة الأولى من سحب القوات الأمريكية من أفغانستان والتي أفضت إلى تقليص تعدادها إلى 8.6 ألف جندي.

وأعلن ترامب في سبتمبر أن عدد العسكريين الأمريكيين في أفغانستان سيتقلص قريبا ليبلغ 4 آلاف.

المصدر: وكالات