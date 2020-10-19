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دراسة تؤكد أن مرضى كورونا يعانون من أعراض بعد أشهر من الإصابة بالفيروس

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دراسة تؤكد أن مرضى كورونا يعانون من أعراض بعد أشهر من الإصابة بالفيروس
Reuters
صورة أرشيفية
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قالت جامعة أكسفورد البريطانية اليوم الاثنين إن مرضى عدوى فيروس كورونا سيبقون يعانون من أعراض المرض حتى بعد أشهر من الإصابة به.

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وأضافت الجامعة في بيان لها أن النتائج الأولية للدراسة عن التأثير طويل الأمد للفيروس بينت أن عددا كبيرا من المرضى، الذين خرجوا من المستشفيات، لا يزالوا يعانون من أعراض ضيق التنفس والتعب والقلق والاكتئاب، بعد شهرين إلى 3 أشهر من الإصابة بكورونا.

وأشارت إلى أن العلماء اكتشفوا أيضا تأثيرات للمرض تصيب أعضاء متعددة في الجسم، ويعتقدون أن الالتهاب المستمر ربما سيصاحب المتعافين من كوفيد-19.

المصدر: رويترز

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