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الصحة العالمية تنتظر نتائج مناعة القطيع ضد كورونا

أخبار العالم

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أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية في مؤتمر حول آخر تطورات فيروس كورونا في العالم، عن أن العديد من البلدان ما زالت تعاني من ارتفاع أعداد المصابين.

وأكد على أن التدابير التي أرشدت لها منظمة الصحة ساعدت على انخفاض نسبة الإصابات في العديد من الدول الأخرى.

وأشار تيدروس غبريسوس إلى أنهم ينتظرون نتائج ما يسمى بمناعة القطيع، موضحا أنه مفهوم يستخدم بالتلقيح ويمكن من خلاله حماية جماعة من الفيروس متى بلغوا حد التمنيع.

وقالت سمية سواميناثان إن منظمة الصحة تقوم بدراسة اللقاحات، وهناك 9 لقاحات مرشحة في المرحلة الثالثة، وسيدرسون اللقاحات المرشحة الأخرى أيضا للتحقق منها، لافتة إلى وجود نقص بالتمويل يبلغ ملياري دولار.

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وأضافت أن منشأة كوفاكس، وهي مبادرة دولية تهدف إلى ضمان وصول عالمي عادل للقاحات المضادة لمرض فيروس كورونا الجديد، ستقوم بهذا الاستثمار.

وأوضح ميشال ريان أن البرازيل لن تشهد ذروة أخرى في عدد الإصابات بفيروس كورونا، ولكن أعداد الإصابات ما زالت عالية ويجب ضمان انخفاضها.

وشددت منظمة الصحة العالمية على أهمية اتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار هذا الفيروس وأخذ جميع التوصيات بعين الاعتبار.

المصدر: "RT"

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