إسرائيل تبني عددا قياسيا من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على بناء 12159 وحدة استيطانية بالضفة الغربية خلال العام الحالي، ما يعد رقما منذ 2012.

إقرأ المزيد

وأوضح تقرير صادر عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان"، أن السلطات الإسرائيلية وافقت الخميس الماضي، على خطة لبناء 3212 وحدة استيطانية جديدة بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وأضاف أن "هذه الموافقة جاءت بعد شهر واحد من التوقيع على اتفاقيتي تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين برعاية أمريكية في منتصف سبتمبر الماضي".

وقال التقرير: "هذا يعد تحديا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واستخفاف لا حدود له بموقف المجتمع الدولي، واستثمار علني لاتفاقيات التطبيع".

وأشار التقرير، إلى موافقة السلطات الإسرائيلية مؤخرا على العديد من المستوطنات العشوائية.

كما نقل التقرير، عن منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية المعارضة للاستيطان، قولها إن "(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو يمضي قدما وبكامل قوته نحو ترسيخ الضم الفعلي للضفة الغربية".

وأشارت المنظمة الإسرائيلية، إلى احتمال الموافقة على بناء عدد إضافي من الوحدات الاستيطانية قبل نهاية العام، وفق ذات المصدر.

المصدر: الأناضول