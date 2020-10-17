معاريف: مباحثات قطرية إسرائيلية بشأن التهدئة في قطاع غزة

أكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أمس، على وجود مباحثات بين إسرائيل وقطر حول اتفاق تهدئة طويل المدى في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة، إنه "في إطار محاولة التوصل إلى تهدئة طويلة المدى بقطاع غزة، جرت مباحثات بين إسرائيل وقطر".

وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلين عن المنظومة الأمنية الإسرائيلية أجروا محادثات واجتماعات مع مسؤولين قطريين في الأسابيع الأخيرة، بهدف بلورة خطة شاملة من أجل التهدئة في القطاع.

ولفتت إلى أن الخطة تشمل تحويل أموال قطرية إلى قطاع غزة، وإقامة مشاريع لتخفيف الأزمة الاقتصادية والإنسانية فيه.

وهددت الفصائل الفلسطينية باستئناف إطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، إذا ما استمرت المماطلة الإسرائيلية حول تنفيذ تفاهمات تخفيف الحصار عن غزة، ما زاد حدة التوتر بين الطرفين.

المصدر: "معا"