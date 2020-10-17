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فيروس كورونا يصيب وزيرة خارجية بلجيكا والرئيس الألماني يدخل الحجر الصحي

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فيروس كورونا يصيب وزيرة خارجية بلجيكا والرئيس الألماني يدخل الحجر الصحي
Reuters Susana Vera
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أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويليامز التي تركت مؤخرا منصب القائم برئيس مجلس الوزراء اليوم السبت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت ويليامز التي دخلت الحجر الصحي أمس بعد ظهور أعراض الإصابة لديها، على حسابها في "تويتر"، أن نتائج فحص كورونا الذي خضعت له جاءت إيجابية، مرجحة أن الفيروس انتقل إليها من أحد ذويها، نظرا للإجراءات الوقائية الصارمة التي تتخذ خارج المنزل.

في غضون ذلك، أكد مكتب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أنه يدخل الحجر الصحي بعد تشخيص إصابة أحد حراسه بكورونا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بلوغ وتيرة تفشي كورونا مستوى غير مسبوق في عدد من الدول الأوروبية في الأيام الأخيرة.

المصدر: RT + وكالات

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