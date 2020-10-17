الصين.. إجازة التطعيم بلقاح تجريبي مضاد لكورونا سعره 60 دولارا

بدأت مدينة صينية في توفير لقاح شركة سينوفاك التجريبي المضاد لكوفيد-19 لتطعيم الموظفين الأساسيين والفئات الأخرى الأكثر عرضة للإصابة، بسعر 60 دولارا تقريبا، وذلك في إطار برنامج وطني.

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وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في مدينة جياشينغ بشرق الصين، إن جرعتين من اللقاح المرشح الذي يُطلق عليه اسم "كورونافاك" كافيتان، وستكلفان 200 يوان (حوالي 60 دولار)، وأن التطعيمات للفئات الرئيسية بما في ذلك العاملين في المجال الطبي بدأت.

وجرى تطعيم مئات الآلاف من الصينيين بلقاحات تجريبية، في تجارب وصلت إلى المرحلة الأخيرة، كجزء من برنامج طارئ للتطعيم بدأ في يوليو.

ووصل لقاح شركة سينوفاك إلى تجارب المرحلة الأخيرة في البرازيل وإندونيسيا وتركيا، وقالت الشركة إن تحليلا مؤقتا لبيانات تجارب المرحلة الثالثة قد يصدر في نوفمبر على أقرب تقدير.

وكانت شركة "بايو فارما" المملوكة للدولة في إندونيسيا، قد توصلت إلى اتفاق للحصول على 40 مليون جرعة على الأقل من "سينوفاك"، وقالت الأسبوع الماضي إن تكلفة اللقاح ستبلغ نحو 200 ألف روبية (13.60 دولار) للجرعة الواحدة، عندما يصبح متوفرا في إندونيسيا.

وقالت الصين إنه على الرغم من السماح للشركات بتحقيق أرباح معقولة، فإن أسعار لقاحات كوفيد-19 يجب أن تكون قريبة من سعر التكلفة.

المصدر: رويترز