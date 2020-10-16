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الصين تكشف عن مصدر تفشي فيروس كورونا في مدينة تشينغداو مجددا

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الصين تكشف عن مصدر تفشي فيروس كورونا في مدينة تشينغداو مجددا
Reuters
صورة تعبيرية
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كشفت السلطات الصينية أن سبب تفشي فيروس كورونا الجديد في مستشفى بمدينة تشينغداو الساحلية الصينية يعود إلى عاملي موانئ مصابين.

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وقال مسؤول صحي في تشينغداو في إفادة إعلامية، إن العمال خضعوا لفحوصات في غرفة الفحص في مستشفى تشينغداو لأمراض الصدر، وكانت الغرفة ملوثة بسبب عدم كفاية إجراءات التطهير والحماية.

وأوضحت لجنة الصحة ببلدية تشينغداو في بيان أن أحد العمال ثبتت إصابته بالفيروس في أواخر سبتمبر، لكن ظهرت عليه الأعراض بعد 20 يوما فقط، في 14 أكتوبر. فيما لم ترد تفاصيل عن العامل الثاني. وقال المسؤول إن المصابين لم تظهر عليهما أعراض المرض.

واستجابة لتفشي الفيروس، أطلقت تشينغداو اختبارات للفيروس على مستوى المدينة في 12 أكتوبر، وتتوقع إكمال اختبار جميع سكانها البالغ عددهم 9 ملايين نسمة، بحلول يوم الجمعة.

وأبلغت عن 13 إصابة جديدة هذا الأسبوع، معظمها مرتبط بمستشفى تشينغداو للصدر، حيث عولج المسافرون المصابون القادمون من الخارج في منطقة معزولة.

المصدر: "رويترز"

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