الرئيس ترامب ساخرا: سأغادر البلاد إن انهزمت أمام "أسوأ" مرشح في تاريخ الرئاسات الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، ساخرا أمام جمهوره خلال تجمع في إطار حملته الانتخابية في ولاية جورجيا، إنه قد يغادر البلاد في حال انهزامه أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن.

ووصف منافسه بايدن بـ: "أسوأ مرشح" في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث قال: "التنافس مع أسوأ مرشح في تاريخ السياسة الرئاسية يضعني تحت الضغط"، وأضاف: "هل تتصورون لو انهزمت؟ طوال كل حياتي – ماذا سأفعل؟ سأقول إنني انهزمت أمام أسوأ مرشح في تاريخ السياسة".

وبما أن ترامب لن يكون سعيدا بمثل هذه الخسارة في حال وقوعها، حسب ما أعلنه أمام أنصاره، فإنه كما أكد ساخرا "ربما يتعين عليّ مغادرة البلاد، لا أدري".

Trump says he may leave the US if Biden wins. pic.twitter.com/XmbtYpNDoh — David Mack (@davidmackau) October 17, 2020

مؤسسة "مشروع لينكولن" الجمهورية التوجه، المعارضة لترامب والمساندة لجو بايدن، سارعت إلى نشر فيديو على موقع "تويتر" لما قاله سيد البيت الأبيض بشأن مغادرة البلاد في حال انهزامه، وأضافت متسائلة "هل هذا وعد؟".

سبق لترامب أن صرح بما سيفعله في حال خسارته أمام بايدن بمضامين متباينة حيث قال في شهر سبتمبر الماضي أمام أنصاره في كارولينا الشمالية: "لا أدري ما الذي سأفعله (في حال الانهزام) – لن أتحدث إليكم أبدا مرة أخرى". ورد فريق حملة بايدن فورا بفيديو لكلام ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة المرشح الديمقراطي وصوته قائلا: "أنا جو بايدن، وأوافق على هذه الرسالة".

I’m Joe Biden and I approve this message. pic.twitter.com/TuRZXPE5xK — Joe Biden (@JoeBiden) September 20, 2020

المصدر: صحيفة "يو آس إي توداي" الأمريكية.