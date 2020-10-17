ولاية فكتوريا الأسترالية تتغلب على كورونا

سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، وذلك في أدنى مستوى منذ مطلع شهر يونيو.

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وتخضع مدينة ملبورن عاصمة الولاية لأشد إجراءات عزل عام منذ ثلاثة أشهر، ويعتزم دانيال أندروز، رئيس حكومة الولاية عرض خطط تخفيف القيود، يوم غد الأحد.

وكان مسؤولو الولاية، وهي بؤرة انتشار الوباء في أستراليا، قالوا إنهم سيخففون قيود العزل عندما يقل متوسط العدد اليومي للإصابات عن خمس حالات على مدار أسبوعين.

المصدر: رويترز