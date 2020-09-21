انخفاض إصابات كورونا في أستراليا إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر

سجلت أستراليا اليوم الاثنين أدنى زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال أكثر من ثلاثة أشهر.

وبحسب السلطات، فإن الحصيلة اليومية الجديدة التي بلغت 16 إصابة هي أدنى معدل ارتفاع يومي في الإصابات منذ 14 يونيو، وسجلت حالتا وفاة جديدتان.

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وقال نيك كوتسورث، نائب رئيس موظفي القطاع الطبي، للصحفيين في العاصمة كانبيرا: "هذا الضوء في نهاية النفق يقترب يوما بعد يوم".

وسُجلت معظم الحالات الجديدة مرة أخرى في ولاية فيكتوريا التي تقع في جنوب شرق البلاد وتعد بؤرة الموجة الثانية لتفشي الفيروس في أستراليا.

وتأكدت إصابة 11 شخصا بالفيروس أمس مقارنة بتسجيل عدد قياسي في أوائل أغسطس بلغ 725 إصابة.

ويبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد أكثر من 26 ألف حالة إصابة، في حين يبلغ إجمالي الوفيات أكثر من 812 حالة وفاة، بحسب بيانات جامعة هوبكنز الأمريكية.

لكن دانيال آندروز رئيس وزراء الولاية قال إن من السابق لأوانه التعجيل بموعد رفع القيود.

وتكافح أستراليا أول فترة كساد فيها منذ 30 عاما. وبلغ مستوى البطالة في البلاد أعلى معدل له منذ 22 عاما في يوليو الماضي، حيث أصابت القيود المفروضة لمواجهة الفيروس قطاع الأعمال بالشلل.

المصدر: رويترز، وكالات