طهران: القوة النووية ستبقى في قبضة الشعب الإيراني إلى الأبد

جددت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الخميس تمسكها ببرنامجها النووي، مؤكدة أن القوة النووية "ستبقى في قبضة الشعب الإيراني إلى الأبد".

جاء ذلك في تغريدة للمنظمة ردا على وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي قال إن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدا للمنطقة.

وأوضحت المنظمة أن العلماء النوويين في إيران "كلهم آذان صاغية لتلقي إرشادات قائد الثورة الإسلامية، ومستعدون لمواجهة غطرسة إدارة الولايات المتحدة الأمريكية وتفردها في موضوع استخدام الطاقة النووية".

وأضافت أن "النظرة المستقبلية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية تشكل مبدأ استراتيجيا للنظام الإسلامي الإيراني، والقوة النووية ستبقى إلى الأبد في قبضة الشعب الإيراني".

المصدر: "فارس"