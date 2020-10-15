طهران وباكو تؤكدان على أهمية المبادرات الإقليمية لحل أزمة قره باغ

أفاد بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، بأن الوزير محمد جواد ظريف ونظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، أكدا على أهمية المبادرات الإقليمية لحل أزمة النزاع في قره باغ والمستمرة منذ عقود.

وشدد ظريف لبيراموف، على أن إيران تؤكد على وحدة الأراضي الأذربيجانية، مبديا استعداد طهران للمساعدة في إحلال السلام في قره باغ في إطار مبادرة إقليمية وبرعاية كل من إيران وروسيا وتركيا، تكون مكملة لمجموعة "مينسك"، التي تضم كلا من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

وأضافت الخارجية، أن الطرفين أكدا على "أهمية ودور المبادرات الإقليمية في حل النزاع المتواصل منذ عقود".

وكان وزير الخارجية الإيراني، دعا في أكثر من مناسبة، لوقف الأعمال العدائية "فورا" في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

وكتب، في وقت سابق على "تويتر": "إيران تراقب عن كثب أعمال العنف المقلقة في إقليم قره باغ.. ندعو إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية ونحث على الحوار لحل الخلافات".

Iran is closely monitoring the alarming violence in Nagorno-Karabakh. We call for an immediate end to hostilities and urge dialogue to resolve differences.



Our neighbors are our priority and we are ready to provide good offices to enable talks.



Our region needs peace now. — Javad Zarif (@JZarif) September 27, 2020

وأضاف: "جيراننا هم أولويتنا ونحن على استعداد لتقديم المساعي الحميدة لتمكين المحادثات. منطقتنا بحاجة إلى السلام الآن".

وأعلنت أرمينيا وأذربيجان، الأسبوع الماضي، التوصل إلى اتفاق مبدئي عقب محادثات استمرت 10 ساعات في موسكو، ويقضي بوقف إطلاق النار في قره باغ.

من جهتها، أشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أن "الجانبين اتفقا على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تمام الساعة الـ12 من العاشر من أكتوبر الجاري".

واندلعت في 27 سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في قره باغ والمناطق المتاخمة، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.

المصدر: RT