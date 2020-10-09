باكو ويريفان تتفقان على وقف لإطلاق النار في قره باغ

أعلنت موسكو، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة السبت، عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرمني، إلى اتفاق يقضي بوقف لإطلاق النار في قره باغ، عقب محادثات استمرت لـ10 ساعات.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن الجانبين إتفقا على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في الساعة الـ12 من يوم العاشر من أكتوبر الجاري.

وأعرب الجانبان عن عزمهما البدء بمفاوضات موضوعية تتعلق بقره باغ في القريب العاجل.

وشدد الطرفان على البدء بعملية تبادل الأسرى فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ في قره باغ.

من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أنه "سيتم التوافق بين طرفي النزاع في قره باغ على تفاصيل الاتفاق وبشكل منفصل".

يتبع...