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فرنسا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة بفيروس "كوفيد-19" في يوم واحد

إسرائيل تخفف من قيود كورونا

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إسرائيل تخفف من قيود كورونا
Reuters
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وافقت اللجنة الوزارية لمكافحة فيروس كورونا في إسرائيل، الخميس، على رفع بعض القيود المفروضة للحد من تفشي الوباء، حيث تجاوز عدد الإصابات الإجمالي 299 ألفا.

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وتشمل القيود التي تم تخفيفها، رفع الحظر المفروض على المسافة المسموحة لمغادرة الأشخاص لمنازلهم وتسمح بمسافة تزيد عن كيلومتر واحد.
ووافقت اللجنة على إعادة فتح رياض الأطفال وفتح الأعمال الصغيرة التي لا تعتمد على التفاعل مع الجمهور وخدمات الطعام السريعة والشواطئ، اعتبارا من يوم الأحد القادم.

كما حددت عدد المشاركين في حفلات الزواج بـ20 شخصا فقط.

وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس قانونا بخفض رواتب المسؤولين الكبار، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي نشأت بسبب كورونا.

المصدر: RT

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