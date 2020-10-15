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إجراءات كورونا تمنع إقامة مراسم بذكرى اغتيال إسحاق رابين

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إجراءات كورونا تمنع إقامة مراسم بذكرى اغتيال إسحاق رابين
Reuters
من مراسم ذكرى إغتيال إسحاق رابين العام الماضي
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منعت القيود الخاصة بمنع تفشي جائحة كورونا، السلطات الإسرائيلية من إقامة مراسم بالذكرى الـ25 لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين.

وفي العام 1994، حاز كل من إسحاق رابين، والسياسي الإسرائيلي شمعون بيريز، والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، جائزة نوبل للسلام، لقاء توقيعهم اتفاقية أوسلو الأولى في العام 1993. وكان المراد من اتفاقيات أوسلو أن تفتح الطريق إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

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وفي 4 نوفمبر 1995، أطلق اليهودي المتطرف، إيغال أمير، النار على إسحاق رابين، وكانت الإصابة مميتة، إذ توفي متأثرا بجروحه على سرير العمليات في المستشفى.

المصدر: "RT"

 

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